Cygamesが展開するスマートフォン向けゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』の公式生配信番組「ぱかライブTV’ #1」が3月27日20時より放送される。今回から番組はリニューアルされ、新たなロゴやキービジュアル、スタジオセットでの配信となる。初回放送では、次回ガチャ更新情報やストーリーイベントなどのゲーム最新情報に加え、『ウマ娘』の情報をより楽しくわかりやすく届ける新情報コーナーのほか、『ウマ娘』のモチーフと