25日に行われた大相撲5月場所の番付編成会議で、金沢市出身の炎鵬が十両に昇進することが正式に決まりました。幕内経験者が序ノ口から関取に復帰するのは、史上初の快挙です。炎鵬は2020年まで幕内で活躍し、小兵力士として大きな相手に挑む姿で人気を博しましたが、その後、首の大けがにより休場が続き、おととし、序ノ口で土俵に復帰しました。それから順調に幕下まで上り詰め、今場所を幕下4枚目で5勝2敗の成績で終えています。