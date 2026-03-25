3月24日、高知競馬場で行われた4R・黒船賞（Jpn3・4歳上・ダ1400m）は、松山弘平騎乗の5番人気、マテンロウコマンド（牡4・栗東・長谷川浩大）が勝利した。3/4馬身差の2着に1番人気のダノンフィーゴ（牡4・栗東・友道康夫）、3着に4番人気のインユアパレス（牡5・栗東・須貝尚介）が入った。勝ちタイムは1:28.6（稍重）。2番人気で横山和生騎乗、ロードフォンス（牡6・栗東・安田翔伍）は、4着敗退。レース序盤、マテンロウ