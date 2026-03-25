ITフリーランスの新しい働き方を提案するPE-BANKは、フリーランス未経験者を含む全国の社会人300人を対象に実施した「独立と確定申告に関する実態調査」の結果を2026年3月18日に発表した。調査は2026年3月13日〜14日、インターネットによるアンケート形式で実施。フリーランスという働き方への印象や独立初年度の課題、確定申告への対応実態について明らかにした。○フリーランスへの印象は「ポジティブ」が40.7%フリーランスとい