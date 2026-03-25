日本航空は3月23日、新ブランドスローガン「Soaring Together」の下で展開する新商品や新サービスの発表会を行った。新たに導入する新機材・ボーイング737-8型機の国内線新シートや有名シェフとコラボした機内食など、注目コンテンツをチェックしてきた。JALが提供を開始する新サービスとは?○新たな成長戦略の策定でJALが目指すもの3月2日に策定した新たな成長戦略「JALグループ経営ビジョン2035」でJALグループが実現したい未来