映画『犯罪都市2』やドラマ『カジノ』に登場する人物のモデルとなった、通称「テレグラム麻薬王」ことパク・ワンヨル服役囚（48）が、9年ぶりに韓国へ送還された。3月25日の報道によると、パク服役囚は同日午前6時34分にフィリピンのクラーク空軍基地を出発したアシアナ航空OZ708便で仁川国際空港に到着した。【注目】麻薬・監禁・拉致…韓国人を狩った「殺人ビジネス」の全貌パク服役囚は、紺色の野球帽をかぶり、無精ひげを生や