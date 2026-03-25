ガールズグループ2NE1出身の歌手パク・ボムが、誕生日に合わせて近況を公開した。3月25日、パク・ボムは自身のSNSに「誕生日記念 #パク・ボム #誕生日おめでとうございます #happybirthday」というキャプションとともに写真を投稿した。【話題】パク・ボム、メンバー実名入り“暴露”公開された写真のなかのパク・ボムは、華やかなメイクとともに人形のようなビジュアルを披露し、カメラを見つめている。特に、彼女は赤いリップで