【モデルプレス＝2026/03/25】お笑いタレントの山田花子が3月23日、自身のブログを更新。手作りの晩ご飯を公開した。【写真】51歳吉本女芸人「兄弟の食べっぷりが気持ちいい」クリームシチューなど晩ご飯を頬張る息子2人◆山田花子、息子たちが喜ぶ手作り晩ご飯を公開山田は「今日の晩ご飯は『クリームシチュー』」とつづり、食卓の様子を公開。メインのクリームシチューに加え、ケチャップが添えられたウィンナー、トマトとブロッ