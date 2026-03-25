【モデルプレス＝2026/03/25】セブン‐イレブンは、ジュレ入りプレミアムフルーツキャンディ「じゅるる」とコラボした「カンロじゅるるアイス シャインマスカット」を、全国のセブン-イレブン店舗にて、3月31日（火）より順次発売する。【写真】一時入手困難と言われた「じゅるる」◆「じゅるる」の食感をアイスで表現SNSを中心に話題となった「じゅるるシャインマスカット」は、パリッとした食感のあとにジュレが溢れ出す、まるで