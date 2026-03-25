ボーイズグループAHOF（アホプ）側が、専属契約延長についての立場を明らかにした。AHOFの所属事務所F&Fエンターテインメントは3月25日、「現在、メンバーおよび各所属事務所とグループ活動の延長について前向きに協議を進めている」とし、「具体的な内容については確定次第、ご案内する」と伝えた。【写真】AHOFの日本人メンバー「ダイスケ」これに先立ち同日、韓国のあるメディアはAHOFが所属事務所と7年の専属契約延長に合