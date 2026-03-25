【モデルプレス＝2026/03/25】モデルでプロ雀士としても活躍する岡田紗佳が3月24日、自身のInstagramを更新。タイトなリブニット姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】32歳プロ雀士の美女「理想的」ぴたぴたリブニット姿◆ 岡田紗佳、リブニットから美ボディライン際立つ岡田は「最近のお仕事、極じゃんでポン」とつづり、3月20日に配信されたFOD・CS放送フジテレビONEスポーツバラエティー番組『極じゃんでポン』（金曜よる22時