BIGBANGが思わぬ形で関心を集めている。かつてBIGBANGからの脱退を自ら明言し、世間を驚かせたT.O.Pが、ついに歌手として舞い戻る。【画像】BIGBANG公式グッズ、脱退メンバーにモザイク処理そんな盟友の帰還を歓迎するかのように、G-DRAGONとSOLが関連ニュースに「いいね」を押したことが話題だ。SNSを頻繁に更新するG-DRAGONだけでなく、普段は慎重なSOLまでがリアクションしたことで、“BIGBANGの絆”を感じさせる出来事としてフ