丼ぶりと京風うどんのチェーン「なか卯」は、4月1日(水)11:00より、「温たま冷やし担々うどん」を販売する。「温たま冷やし担々うどん」は、なか卯特製の“胡麻担々だれ”を使用した「冷やし担々うどん」に、こだわり卵の温たまをのせた商品。今年の“胡麻担々だれ”は、なめらかな胡麻のペーストとラー油に加え、花椒を使用することで、辛みが際立った風味豊かな味わいに仕上げている。〈担々そばも同時展開〉同時に、“胡麻担々