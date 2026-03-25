【宮下愛】 6月 発売予定 価格 通常版：25,300円 PLUM限定豪華版：27,500円 ピーエムオフィスエーは、フィギュア「宮下愛」を6月に発売する。価格は通常版が25,300円、PLUM限定豪華版が27,500円。 本製品は、アニメ「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」より、ノリの良い性格で面倒見がいいスマイル系スクールアイドル「