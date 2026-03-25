完成イメージ 岡山県提供 岡山県は、岡山空港の機能強化に向けた大規模改修の基本計画を策定しました。 岡山県の基本計画によりますと、インバウンド需要の拡大を見据え岡山空港の国際線が2便同時に発着できるようコンコースを増やします。 また、混雑解消のため複数人が同時に保安検査の準備ができる「スマートレーン」の導入を検討するとしています。 旅客ターミナルビルを