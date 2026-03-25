【月刊ホビージャパン2026年5月号】 3月25日 発売 価格：1,760円 ホビージャパンは、雑誌「月刊ホビージャパン2026年5月号」を本日3月25日に発売する。価格は1,760円。 「月刊ホビージャパン2026年5月号」では巻頭特集として「装甲騎兵ボトムズ プラキット最前線」を掲載。ボトムズのスケールキットを展開中の4社「BANDAI SPIRITS／ウェー