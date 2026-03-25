福岡県の幹部職員らの任意団体が、県議会議長らの政治資金パーティーの券を一括で購入していたことが分かり、服部知事は25日、法に抵触する恐れがあるとの認識を示しました。福岡県の部長や課長らで作る任意団体「部課長会」では毎月、数千円の会費を給与天引きで徴収していました。関係者によりますと集めた会費の一部が、規約にはない県議会議長の就任祝賀会などの政治資金パーティー券の購入に充てられ