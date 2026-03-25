有権者に菓子折りを配ったとして書類送検された岐阜県本巣市の市議会議員が、検察の略式手続を拒否したことがわかりました。 【写真を見る】“菓子折りを配った”として書類送検された岐阜・本巣市の鍔本規之市議（77）が略式手続拒否 ｢罰金を納めるのではなく裁判で無罪を訴えていきます｣ （岐阜・本巣市 鍔本規之市議）Q.警察に伝えたい事は？「大概にせえよ。もし選挙違反じゃないとなったら私の名誉はどうなるんですか？」