スタジオジブリのトリビュートアルバム「ジブリをうたう その2」の発売を記念して、「武部聡志プロデュース『ジブリをうたう』 コンサート その2」が開催されました。筆者は2026年3月13日に東京国際フォーラム ホールAで行われた東京公演を聴きに行きました。武部聡志さんのプロデュースのもと、多彩なアーティストがジブリの名曲を歌い継ぐ一夜をご紹介します。「武部聡志プロデュース『ジブリをうたう』コンサート その2」東京公