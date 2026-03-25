江西省吉安市永豊県のごみ処理会社、永豊偉明環保能源の中央制御室で、レバーを操作し生活ごみを炉内に投入し、焼却発電を行うごみクレーンのオペレーター。（吉安＝新華社配信）【新華社南昌3月25日】中国江西省吉安市永豊県は国家大量固形廃棄物総合利用拠点に指定されている。同県にあるごみ処理会社、永豊偉明環保能源の生活ごみ焼却発電所では、ごみクレーンのオペレーターがレバーを軽く押すだけで、機械式グラブがごみ7ト