モビリティデザイナーへの登竜門公益社団法人自動車技術会は、3月23日、第14回モビリティデザインコンテストの表彰式を開催。大賞は鈴村新太さんの『TRYATH X（トライアスエックス）』が受賞した。【画像】テーマは『10年後の暮らしを楽しくする乗り物』第14回モビリティデザインコンテスト全8枚このコンテストは、日本の自動車産業の将来を担う、想像力豊かな人材の発掘と育成が目的。感受性豊かな時期の中高生世代を対象に