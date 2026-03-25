国会では、来年度予算案の審議が続いていますが、年度内成立は極めて厳しい情勢となっています。高市首相はホルムズ海峡の安全な航行を確保するため、将来的に自衛隊が機雷の掃海などを行うかを問われ、停戦後の派遣の可能性に含みを持たせました。高市首相「将来的な可能性についてはその時その時の状況を見て、きっちりと法律にのっとって判断をし、決めていかなければならないことだと考えております」参議院が少数与党の中、予