25日朝の東京株式市場で日経平均株価の上げ幅は一時1700円を超え、5万4000円を回復する場面もありました。一部の海外メディアの報道をうけ、イラン情勢をめぐり、緊張緩和が進むのではないかとの思惑や原油価格も下がったことなどで市場に安心感が広がり、幅広い銘柄に買い注文が入りました。午前の終値は前日比1364円17銭高の5万3616円45銭でした。