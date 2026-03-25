アメリカのトランプ大統領は24日、イランから「贈り物」があったと述べ、ホルムズ海峡をめぐり何らかの譲歩があったことを示唆しました。トランプ大統領「イランは我々に贈り物をくれた。きょう到着したのはとてつもなく高価で、とても大きな贈り物だ」トランプ大統領は「贈り物」が指すものについて、「核関連ではなく、石油やガス関連」だと述べ、イランが事実上の封鎖を続けるホルムズ海峡をめぐり、何らかの譲歩があったことを