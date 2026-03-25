元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が24日、自身のブログを更新。「今日は桃果の卒業式です！」とつづり、小学6年生の娘・桃果さん（もか）との記念ショットを披露した。【写真】「袴姿とても似合ってますね」「可愛くて素敵」小学校を卒業した娘＆花田虎上の2ショット「桃果は袴を着て学校に行きました」と明かし、華やかな袴で決めた桃果さんと並び満面の笑みを浮かべた2ショット写真をアップ。別の投稿では、無事に卒業