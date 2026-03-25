タレントの岡田結実（25）が24日、自身のインスタグラムを更新。2月に出産を報告していたわが子との2ショットを初めて公開した。【写真】「ママの顔になってるね」我が子との2ショットを初公開した岡田結実岡田は「なんだかんだ初めての赤ちゃんとのツーショット投稿」とつづり、わが子を抱いた2ショットを2枚アップ。「日々ミルクを飲む量が増えていくのに成長を感じながらちりつものミルク缶とオムツのお金に驚いてます」