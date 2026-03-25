茨城県警によると、25日未明、同県つくば市の20代男性がコンビニに「背中を刺された」と助けを求めた。男性は重体。約2時間後、血のようなものが付いた刃物を持った男がつくば署に現れ「人を刺した」と供述しており、関連を調べている。