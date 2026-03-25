歌舞伎俳優の中村隼人（32）が24日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）にゲスト出演。歌舞伎界で人気のお酒について語った。この日はお土産にドイツの薬草酒「ウンダーベルグ」を持参。ソーダ割りにして振る舞うと、MCの和田明日香は「美味しい！」と大絶賛だった。「結構好き嫌いが分かれるんですけど」と前置きして「歌舞伎の人はみんなこれ飲みますね」と説明した。