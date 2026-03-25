お笑いコンビ野性爆弾のロッシー（50）が、25日までにXを更新。小学校を卒業した長男へのメッセージをつづった長文を公開し、反響を呼んでいる。ロッシーは「息子へ卒業おめでとう！6年間いっぱい頑張ったね！次からは、中学生！楽しみだね！頑張れ！」と祝福とエールの言葉を書き出し、卒業式の写真をアップ。「今思うと息子の6年間は、いろんな事があったね。まだまだ小さな1年生！黄色い帽子で、デッカイ！ランドセ