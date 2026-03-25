吉本新喜劇の森田まりこ（45）松浦真也（49）が25日、大阪市の吉本興業本社で行われた間寛平GM（76）の「第50回吉本新喜劇GM月例会見」に出席した。2人は1日になんばグランド花月で行われた「吉本新喜劇記念日2026」で、島田珠代、西川忠志に続く「吉本新喜劇の顔」に選ばれた。顔として初の会見に登場した森田は「珠代姉さん忠志さんがすばらしい顔を務めてこられたので、それを引き継いで新喜劇を明るく元気に盛り上げていきた