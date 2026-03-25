厚生労働省の調査によると、日本の男性の平均寿命は約81歳ですが、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる「健康寿命」は約72歳。つまり、人生の晩年において「約9年間」は不健康な状態で過ごすことになります。若いうちに無理を重ね、自らの身体をすり減らして働き続けた結果が、この数字に表れているのかもしれません。今回は、大手企業を勤め上げ、現在は嘱託社員として働く60歳男性の事例から、後払いになる健