インフルエンサーの藤田シオンさんは3月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。「ぽっちゃり女3人で持ち寄りピクニック」の様子を公開し、反響を呼んでいます。【写真】「ぽっちゃり女3人で持ち寄りピクニック」「ドリンクのようにマヨネーズが置いてあって好き」藤田さんは「ぽっちゃり女3人で持ち寄りピクニックしたらラインナップがほぼ運動会」とつづり、3枚の写真を投稿。藤田さん含む3名のぽっちゃり美女でピクニックをした際の