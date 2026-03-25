「“相棒”どっかに置いて行ったりするから『今日はおうちに置いとこうねっ』て言ったら猛烈に反抗された」【動画】巨大な“相棒”をくわえて、足取り軽やかに散歩中そんなコメントとともに投稿された愛犬の写真が、Xで注目を集めています。写っているのは、黒い被毛が印象的な「ハロ」くん（3歳・男の子）。太くて長い木材を、まるで当たり前のようにくわえながら散歩しています。リードに導かれながらも、口にはしっかり「角材」