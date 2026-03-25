今年の3月権利付き最終日は3月27日今年も3月の権利付き最終売買日（3月27日）が間近に迫ってきました。3月は1年の中で最も対象となる銘柄が多いことから、これから優待投資を始めたい初心者にとって絶好のタイミングです。優待は、配当や値上がり益とは異なり、実際に商品やサービスとして受け取れるため、「投資している実感」を得やすい点が特徴です。初めて株式投資に触れる人でも、楽しみながら続けやすい入り口と言えるでしょ