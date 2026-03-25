日常生活や日本の伝統文化の中で使われている言葉の「共通パーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？今回は、名古屋のソウルフード、土俵の上で戦うアスリート、心理的な対抗意識や物理的な摩擦音と、バラエティ豊かな4つの言葉を用意しました。共通する2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください