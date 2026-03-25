ライズに「GR SPORT」設定!?2026年1月19日、トヨタのインドネシア法人であるPTトヨタ・アストラ・モーターは、コンパクトSUV「ライズ」のスポーツグレード「ライズ GRスポーツ」に大幅改良を施し、同日より発売を開始しています。いったいどのようなモデルなのでしょうか。2019年にデビューしたライズは、全長4mを切る扱いやすいサイズ感と存在感のあるデザイン、そして手の届きやすい価格設定で注目を浴びたコンパクトSUV