日本サッカー協会（JFA）は３月24日、スコットランド＆イングランドとの２連戦に臨む日本代表において、安藤智哉（ザンクトパウリ）が怪我のため不参加となり、橋岡大樹（KAAゲント）を追加招集することを発表した。怪我人が後を絶たない現在の日本代表。この現状に韓国メディア『スポーツ朝鮮』は、「日本に衝撃！ 負傷、また負傷、さらに負傷...ワールドカップ優勝への挑戦に再び赤信号、ブンデスリーガの主力DFが離脱→『キ