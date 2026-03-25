山形県東根市できのう発生した山林火災は出火から一夜明けたきょうも消火活動が続いています。 【画像】消火活動の様子など きのうからさらに燃え広がっているという情報はないということです。 火災が起きているのは、東根市大木沢の山林です。消防などによりますと、きのう午後１時半すぎ東根市の山形空港から北東の山で、付近で農作業をしていた男性が煙と炎が上がっているのをみつけ１１９番通報しました。 現場では当初下