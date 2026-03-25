その笑みに衝撃を受けた。現地時間３月24日、日本代表がスコットランド戦に向けて始動--。ダンバートンFCのスタジアムで初練習を終えた後藤啓介（シント＝トロイデン）が見せたのは、“全てを計算してきた男”の表情だった。昨年11月の代表戦を終えてからグッと調子を上げ、ベルギーリーグで二桁得点をマーク。26年ワールドカップを控えるタイミングで、こうして活躍できたのは偶然か、必然か。練習後の囲み取材で、「ワー