見附市役所近くに1988年オープンした『カフェ・ド・シモンズ』。 21歳のときに若くして自分の店を出したマスターの髙梨公英さんが生み出す、オリジナルの味付けがおいしいと多くのファンが通います。 メニューは、「パスタ」「グラタン」「ドリア」「ピザ」「ステーキ」「カレー」に「ケーキ」まで盛りだくさん。定番パスタだけでも15種類あるんです！ なかでも絶品とウワサな