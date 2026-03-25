熊本県教育委員会は2026年度（令和8年度）の組織改正と人事異動を発表しました。 【順番に見る】名簿一覧 この記事は「教育委員会事務局」の一覧です。 【目次】を参考に、画像をご覧ください。 【目次】▼部長・次長・課長級▼課長補佐級▼係長級▼主事級▼新規採用・課長補佐級（免 兼務）・主事級（命 併任）・課長補佐級（解 併任）▼退職（年度末付含む）・出向 ※「NEWS DIG」以外でご覧の方は【順番に見る】や【関連