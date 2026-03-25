熊本県教育委員会は2026年度（令和8年度）の組織改正と人事異動を発表しました。 【順番に見る】名簿一覧 この記事は「県立学校」の一覧です。 【目次】を参考に、画像をご覧ください。 【目次】▼校長・副校長・教頭・事務長・主幹教諭・スーパーティーチャー▼教員（採用）▼教員（転任転補）▼事務職員・学校司書・実習教師・寄宿舎指導員・技師・船員 ※「NEWS DIG」以外でご覧の方は【順番に