新潟県は25日、県職員の人事について発表した。異動規模は約3400人。定年引き上げに伴い、定年退職者がいないことから退職者数が減少したため、去年に比べて異動規模は減少した。 県によりますと、異動規模は3393人で、去年よりも減少した。また、庁議メンバーは23人中6人と去年よりも6人減り、新たに4人を登用した。今回の人事異動では、適材適所の人事配置、職員の意欲と積極性の重視、専門能力を備えた職員の育成と配置