国内最大級の風俗スカウトグループ「ナチュラル」に捜査情報を漏えいしたとして、地方公務員法違反の罪に問われた警視庁暴力団対策課の元警部補神保大輔被告（44）に東京地裁は25日、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡した。