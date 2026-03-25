◇第98回全国選抜高校野球大会第7日2回戦智弁学園（奈良）―神村学園（鹿児島）（2026年3月25日甲子園）智弁学園（奈良）が延長10回の激闘を制し5年ぶりの8強入り。今秋ドラフト候補に挙がる最速149キロ左腕・杉本真滉（まひろ）投手（3年）が延長10回143球を投げ、4安打1失点に抑えてチームを勝利に導いた。立ち上がりの初回に1失点したものの、2回以降は、140キロ台の直球にチェンジアップなどを交ぜ、スコアボード