歌手の小林幸子（72）が、25日までに自身のインスタグラムを更新。「歌手としても人としても、リスペクトしてる」という、先輩の“大物歌手”からの贈り物を紹介した。【写真】「姉さん、素敵な贈り物ありがとうございました」由紀さおりからの“豪華ギフト”小林が「姉さん」と慕っているのは、歌手の由紀さおり（79）。投稿では「先日、私が歌手としても人としても、リスペクトしてる由紀の姉さんが、凄いお豆腐を贈ってく