奈良公園から来た可能性があるシカが大阪市内の警察施設の敷地内にとどまっていて、警察が市に対し、捕獲も視野に対応を要請したことが分かりました。24日午後6時半ごろ、大阪市内にある大阪府警の施設の敷地内で、シカがいるのが見つかりました。シカはけさも敷地内にとどまっていて、大阪府警が大阪市に対して捕獲を視野に対応を要請したことがわかりました。今月に入り、東大阪市や大阪市内では奈良公園から来た可能性があるシ