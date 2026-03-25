◇吉本新喜劇GM月例会見吉本新喜劇GMの間寛平（76）は25日、大阪市内で「第50回吉本新喜劇GM月例会見」に出席。寛平の22年2月のGM就任以来の月例会見を振り返った。若手育成を主眼に置かれたGM制。「コツコツちょっとずつでも全国に新喜劇が伝わってるのが分かった」と寛平も4年間を振り返って手応えをつかんでいる。就任会見の写真、東京での映像が流され、おでこに手をつきながらお辞儀をして「まいど〜」とあいさつした場