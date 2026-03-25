俳優のともさかりえ（４６）が２４日、テレビ朝日系「夫が寝たあとに」で、一人息子が反抗期に放ったショックだった言葉を明かした。ともさかは出産後に離婚し、長男の思春期はシングルマザー時代。男の子の思春期は自分は体験したことがないため「心配だから息子にいろいろ聞く。心配を畳みかけちゃうんですけど、その一つ一つがウザいみたいで、舌打ちからのため息で返される」と心配し過ぎていろいろ注意してしまうことに思