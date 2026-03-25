国会では25日、日米首脳会談などをテーマにした集中審議が開かれていて、高市首相は、アメリカのトランプ大統領に対する冒頭の発言を「徹夜で考えた」と説明しました。高市首相は、首脳会談で鍵となった「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけ」との発言について、理由や経緯を説明しました。高市首相（参院予算委）：さまざまな評価があることは、承知をいたしております。そのうえで、当日、渡米する飛行機の中で、徹